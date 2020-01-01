Raju the Elephant (RAJU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Raju the Elephant (RAJU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Raju the Elephant (RAJU) tokennel kapcsolatos információk The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence. Hivatalos webhely: https://x.com/i/communities/1852979189298671995 Vásárolj most RAJU tokent!

Raju the Elephant (RAJU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Raju the Elephant (RAJU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.01K $ 36.01K $ 36.01K Teljes tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.01K $ 36.01K $ 36.01K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Raju the Elephant (RAJU) áráról

Raju the Elephant (RAJU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Raju the Elephant (RAJU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RAJU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RAJU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RAJU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RAJU token élő árfolyamát!

RAJU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RAJU kapcsán? RAJU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RAJU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

