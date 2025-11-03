Raise The Colours (COLOURS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.47% Árváltozás (1D) -4.93% Árváltozás (7D) +23.16% Árváltozás (7D) +23.16%

Raise The Colours (COLOURS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)COLOURS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COLOURS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COLOURS változása a következő volt: -2.47% az elmúlt órában, -4.93% az elmúlt 24 órában, és +23.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Raise The Colours (COLOURS) piaci információk

Piaci érték $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K Forgalomban lévő készlet 999.85M 999.85M 999.85M Teljes tokenszám 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

A(z) Raise The Colours jelenlegi piaci plafonja $ 13.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COLOURS keringésben lévő tokenszáma 999.85M, és a teljes tokenszám 999846228.7874129. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.23K.