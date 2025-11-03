TőzsdeDEX+
A(z) élő Raise The Colours ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) COLOURS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) COLOURS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: COLOURS

COLOURS árinformációk

Mi a(z) COLOURS

COLOURS hivatalos webhely

COLOURS tokenomikai adatai

COLOURS árelőrejelzés

Raise The Colours Logó

Raise The Colours Ár (COLOURS)

Nem listázott

1 COLOURS-USD élő ár:

--
----
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Raise The Colours (COLOURS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:04:50 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.47%

-4.93%

+23.16%

+23.16%

Raise The Colours (COLOURS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)COLOURS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) COLOURS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) COLOURS változása a következő volt: -2.47% az elmúlt órában, -4.93% az elmúlt 24 órában, és +23.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Raise The Colours (COLOURS) piaci információk

$ 13.23K
$ 13.23K$ 13.23K

--
----

$ 13.23K
$ 13.23K$ 13.23K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,228.7874129
999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

A(z) Raise The Colours jelenlegi piaci plafonja $ 13.23K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) COLOURS keringésben lévő tokenszáma 999.85M, és a teljes tokenszám 999846228.7874129. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.23K.

Raise The Colours (COLOURS) árelőzmények USD

A(z) Raise The ColoursUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Raise The Colours USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Raise The Colours USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Raise The Colours USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.93%
30 nap$ 0-5.90%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Raise The Colours (COLOURS)

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Raise The Colours (COLOURS) Erőforrás

Hivatalos webhely

Raise The Colours árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Raise The Colours (COLOURS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Raise The Colours (COLOURS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Raise The Colours rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Raise The Colours árelőrejelzését most!

COLOURS helyi valutákra

Raise The Colours (COLOURS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Raise The Colours (COLOURS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) COLOURS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Raise The Colours (COLOURS)

Mennyit ér ma a(z) Raise The Colours (COLOURS)?
A(z) élő COLOURS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) COLOURS ára a(z) USD esetében?
A(z) COLOURS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Raise The Colours piaci plafonja?
A(z) COLOURS piaci plafonja $ 13.23K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) COLOURS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) COLOURS keringésben lévő tokenszáma 999.85M USD.
Mi volt a(z) COLOURS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) COLOURS mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) COLOURS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) COLOURS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) COLOURS kereskedési volumene?
A(z) COLOURS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) COLOURS ára emelkedni fog idén?
A(z) COLOURS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) COLOURS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:04:50 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

