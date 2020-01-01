Raini Studios Token (RST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Raini Studios Token (RST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Raini Studios Token (RST) tokennel kapcsolatos információk Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master. Hivatalos webhely: https://www.raini.io/ Vásárolj most RST tokent!

Raini Studios Token (RST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Raini Studios Token (RST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Teljes tokenszám: $ 919.28M $ 919.28M $ 919.28M Keringésben lévő tokenszám: $ 565.02M $ 565.02M $ 565.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Minden idők csúcspontja: $ 0.13423 $ 0.13423 $ 0.13423 Minden idők mélypontja: $ 0.00114437 $ 0.00114437 $ 0.00114437 Jelenlegi ár: $ 0.00214074 $ 0.00214074 $ 0.00214074 További tudnivalók a(z) Raini Studios Token (RST) áráról

Raini Studios Token (RST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Raini Studios Token (RST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RST token élő árfolyamát!

