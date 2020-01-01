Rainbow (RAINBOW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rainbow (RAINBOW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rainbow (RAINBOW) tokennel kapcsolatos információk Rainbow is an alpha male, a lanky rainbow colored creation by Matt Furie in his book “Mindviscosity”. Known for his vibrant, multicolored body, hypnotic presence, and mysterious aura, Rainbow’s legend grows as he gains immense power from enchanted realms, leading to a reign of wonder and eventual enigma. Sure! Here's a description for a crypto project named "Rainbow": Rainbow is an innovative blockchain project designed to bring a spectrum of financial opportunities to users through its decentralized ecosystem. By leveraging cutting-edge technology and a robust network, Rainbow aims to provide a seamless, secure, and user-friendly platform for cryptocurrency transactions and investments. At its core, Rainbow offers features such as smart contracts, decentralized finance (DeFi) tools, and a marketplace for digital assets, all built on a scalable and energy-efficient blockchain. Its native token, RNB, powers transactions and incentivizes community participation. Rainbow’s commitment to transparency and security ensures that users can trust and engage with the platform confidently. With a focus on inclusivity and accessibility, Rainbow strives to bridge the gap between traditional finance and the crypto world, empowering users to achieve their financial goals in a vibrant and dynamic environment Hivatalos webhely: https://www.rainbows.fun/ Vásárolj most RAINBOW tokent!

Rainbow (RAINBOW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rainbow (RAINBOW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.76K $ 20.76K $ 20.76K Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.76K $ 20.76K $ 20.76K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Rainbow (RAINBOW) áráról

Rainbow (RAINBOW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rainbow (RAINBOW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RAINBOW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RAINBOW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RAINBOW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RAINBOW token élő árfolyamát!

RAINBOW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RAINBOW kapcsán? RAINBOW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RAINBOW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

