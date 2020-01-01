Railgun (RAIL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Railgun (RAIL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Railgun (RAIL) tokennel kapcsolatos információk RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Hivatalos webhely: https://railgun.org Fehér könyv: https://docs.railgun.org Vásárolj most RAIL tokent!

Railgun (RAIL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Railgun (RAIL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 54.20M $ 54.20M $ 54.20M Teljes tokenszám: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 54.20M $ 54.20M $ 54.20M Minden idők csúcspontja: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Minden idők mélypontja: $ 0.228324 $ 0.228324 $ 0.228324 Jelenlegi ár: $ 0.942988 $ 0.942988 $ 0.942988 További tudnivalók a(z) Railgun (RAIL) áráról

Railgun (RAIL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Railgun (RAIL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RAIL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RAIL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RAIL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RAIL token élő árfolyamát!

