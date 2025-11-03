TőzsdeDEX+
A(z) élő RAGE COIN ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RAGE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RAGE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RAGE

RAGE árinformációk

Mi a(z) RAGE

RAGE hivatalos webhely

RAGE tokenomikai adatai

RAGE árelőrejelzés

RAGE COIN Ár (RAGE)

Nem listázott

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
RAGE COIN (RAGE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:04:41 (UTC+8)

RAGE COIN (RAGE) árinformáció (USD)

RAGE COIN (RAGE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RAGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RAGE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RAGE változása a következő volt: -0.47% az elmúlt órában, -31.55% az elmúlt 24 órában, és -4.20% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RAGE COIN (RAGE) piaci információk

A(z) RAGE COIN jelenlegi piaci plafonja $ 21.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RAGE keringésben lévő tokenszáma 944.93M, és a teljes tokenszám 944932523.220072. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.14K.

RAGE COIN (RAGE) árelőzmények USD

A(z) RAGE COINUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) RAGE COIN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) RAGE COIN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) RAGE COIN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Ma$ 0-31.55%
30 nap$ 0-50.58%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) RAGE COIN (RAGE)

RAGE COIN is a community-driven memecoin built on Solana, created to commemorate the classic Rage Guy meme that defined a generation of early internet humor. Known for its raw and expressive style, the Rage Guy meme became one of the most recognizable faces of online culture. RAGE COIN preserves that legacy in a blockchain format, highlighting the importance of memes as shared cultural artifacts while leveraging Solana’s fast transactions and low fees to make participation accessible to all.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

RAGE COIN (RAGE) Erőforrás

Hivatalos webhely

RAGE COIN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) RAGE COIN (RAGE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) RAGE COIN (RAGE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) RAGE COIN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) RAGE COIN árelőrejelzését most!

RAGE COIN (RAGE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) RAGE COIN (RAGE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RAGE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: RAGE COIN (RAGE)

Mennyit ér ma a(z) RAGE COIN (RAGE)?
A(z) élő RAGE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RAGE ára a(z) USD esetében?
A(z) RAGE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) RAGE COIN piaci plafonja?
A(z) RAGE piaci plafonja $ 21.14K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RAGE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RAGE keringésben lévő tokenszáma 944.93M USD.
Mi volt a(z) RAGE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RAGE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) RAGE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RAGE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RAGE kereskedési volumene?
A(z) RAGE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RAGE ára emelkedni fog idén?
A(z) RAGE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RAGE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:04:41 (UTC+8)

RAGE COIN (RAGE) fontos iparági frissítések

11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

