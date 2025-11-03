RabbitX (RBX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.300034$ 0.300034 $ 0.300034 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -20.22% Árváltozás (7D) -20.22%

RabbitX (RBX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RBX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RBX valaha volt legmagasabb ára $ 0.300034, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RBX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -20.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RabbitX (RBX) piaci információk

Piaci érték $ 464.34K$ 464.34K $ 464.34K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 774.05K$ 774.05K $ 774.05K Forgalomban lévő készlet 599.88M 599.88M 599.88M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) RabbitX jelenlegi piaci plafonja $ 464.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RBX keringésben lévő tokenszáma 599.88M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 774.05K.