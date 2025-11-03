TőzsdeDEX+
A(z) élő RabbitX ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) RBX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) RBX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: RBX

RBX árinformációk

Mi a(z) RBX

RBX fehér könyv

RBX hivatalos webhely

RBX tokenomikai adatai

RBX árelőrejelzés

RabbitX Logó

RabbitX Ár (RBX)

Nem listázott

1 RBX-USD élő ár:

0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
RabbitX (RBX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:22:29 (UTC+8)

RabbitX (RBX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

--

--

-20.22%

-20.22%

RabbitX (RBX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)RBX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RBX valaha volt legmagasabb ára $ 0.300034, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RBX változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -20.22% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

RabbitX (RBX) piaci információk

A(z) RabbitX jelenlegi piaci plafonja $ 464.34K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RBX keringésben lévő tokenszáma 599.88M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 774.05K.

RabbitX (RBX) árelőzmények USD

A(z) RabbitXUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) RabbitX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) RabbitX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) RabbitX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0+20.88%
60 nap$ 0+103.64%
90 nap$ 0--

Mi a(z) RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

RabbitX (RBX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

RabbitX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) RabbitX (RBX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) RabbitX (RBX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) RabbitX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) RabbitX árelőrejelzését most!

RBX helyi valutákra

RabbitX (RBX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) RabbitX (RBX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) RBX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: RabbitX (RBX)

Mennyit ér ma a(z) RabbitX (RBX)?
A(z) élő RBX ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) RBX ára a(z) USD esetében?
A(z) RBX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) RabbitX piaci plafonja?
A(z) RBX piaci plafonja $ 464.34K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) RBX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) RBX keringésben lévő tokenszáma 599.88M USD.
Mi volt a(z) RBX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) RBX mindenkori legmagasabb ára 0.300034 USD.
Mi volt a(z) RBX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) RBX mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) RBX kereskedési volumene?
A(z) RBX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) RBX ára emelkedni fog idén?
A(z) RBX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) RBX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:22:29 (UTC+8)

RabbitX (RBX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

