Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokennel kapcsolatos információk Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Hivatalos webhely: https://koshercapital.net Fehér könyv: https://koshercapital.net/whitepaper Vásárolj most SHEKEL tokent!

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Minden idők csúcspontja: $ 0.01170129 $ 0.01170129 $ 0.01170129 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00391252 $ 0.00391252 $ 0.00391252 További tudnivalók a(z) Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) áráról

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SHEKEL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SHEKEL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SHEKEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SHEKEL token élő árfolyamát!

SHEKEL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SHEKEL kapcsán? SHEKEL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SHEKEL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

