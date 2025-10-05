A(z) élő Quokka ár ma 0.00016212 USD. Kövesd nyomon a(z) QUOKKA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QUOKKA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Quokka ár ma 0.00016212 USD. Kövesd nyomon a(z) QUOKKA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QUOKKA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Quokka Ár (QUOKKA)

1 QUOKKA-USD élő ár:

$0.000162
$0.000162$0.000162
-2.20%1D
Quokka (QUOKKA) Élő árdiagram
Quokka (QUOKKA) árinformáció (USD)

Quokka (QUOKKA) valós idejű ár: $0.00016212. Az elmúlt 24 órában, a(z)QUOKKA legalacsonyabb ára $ 0.00015936, legmagasabb ára pedig $ 0.00016806 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QUOKKA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00075449, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005859 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QUOKKA változása a következő volt: -2.08% az elmúlt órában, -2.20% az elmúlt 24 órában, és +12.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) Quokka jelenlegi piaci plafonja $ 162.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QUOKKA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 162.10K.

Quokka (QUOKKA) árelőzmények USD

A(z) QuokkaUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Quokka USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000594523.
A(z) Quokka USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000977931.
A(z) Quokka USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.00009725347743398513.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.20%
30 nap$ -0.0000594523-36.67%
60 nap$ -0.0000977931-60.32%
90 nap$ +0.00009725347743398513+149.93%

Mi a(z) Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Quokka (QUOKKA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Quokka árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Quokka (QUOKKA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Quokka (QUOKKA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Quokka rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Quokka árelőrejelzését most!

QUOKKA helyi valutákra

Quokka (QUOKKA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Quokka (QUOKKA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QUOKKA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Quokka (QUOKKA)

Mennyit ér ma a(z) Quokka (QUOKKA)?
A(z) élő QUOKKA ár a(z) USD esetében 0.00016212 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QUOKKA ára a(z) USD esetében?
A(z) QUOKKA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00016212. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Quokka piaci plafonja?
A(z) QUOKKA piaci plafonja $ 162.10K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QUOKKA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QUOKKA keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) QUOKKA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QUOKKA mindenkori legmagasabb ára 0.00075449 USD.
Mi volt a(z) QUOKKA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QUOKKA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00005859 USD.
Mekkora a(z) QUOKKA kereskedési volumene?
A(z) QUOKKA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) QUOKKA ára emelkedni fog idén?
A(z) QUOKKA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QUOKKA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.