Quokka (QUOKKA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00015936 $ 0.00015936 $ 0.00015936 24h alacsony $ 0.00016806 $ 0.00016806 $ 0.00016806 24h magas 24h alacsony $ 0.00015936$ 0.00015936 $ 0.00015936 24h magas $ 0.00016806$ 0.00016806 $ 0.00016806 Minden idők csúcspontja $ 0.00075449$ 0.00075449 $ 0.00075449 Legalacsonyabb ár $ 0.00005859$ 0.00005859 $ 0.00005859 Árváltozás (1H) -2.08% Árváltozás (1D) -2.20% Árváltozás (7D) +12.80% Árváltozás (7D) +12.80%

Quokka (QUOKKA) valós idejű ár: $0.00016212. Az elmúlt 24 órában, a(z)QUOKKA legalacsonyabb ára $ 0.00015936, legmagasabb ára pedig $ 0.00016806 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QUOKKA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00075449, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005859 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QUOKKA változása a következő volt: -2.08% az elmúlt órában, -2.20% az elmúlt 24 órában, és +12.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Quokka (QUOKKA) piaci információk

Piaci érték $ 162.10K$ 162.10K $ 162.10K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 162.10K$ 162.10K $ 162.10K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Quokka jelenlegi piaci plafonja $ 162.10K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QUOKKA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 162.10K.