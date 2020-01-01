Quiztok (QTCON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quiztok (QTCON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quiztok (QTCON) tokennel kapcsolatos információk Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge. Hivatalos webhely: https://quiztok.com Fehér könyv: https://quiztok.gitbook.io/qtcon_eng/ Vásárolj most QTCON tokent!

Quiztok (QTCON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quiztok (QTCON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.88K $ 43.88K $ 43.88K Teljes tokenszám: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 11.47B $ 11.47B $ 11.47B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 45.90K $ 45.90K $ 45.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.18656 $ 0.18656 $ 0.18656 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Quiztok (QTCON) áráról

Quiztok (QTCON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quiztok (QTCON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QTCON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QTCON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QTCON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QTCON token élő árfolyamát!

QTCON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QTCON kapcsán? QTCON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QTCON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

