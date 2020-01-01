Quitcoin (QC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quitcoin (QC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quitcoin (QC) tokennel kapcsolatos információk Quitcoin is a pioneering crypto project born from satire but grounded in real technological innovation. We combine the cultural power of memes with the intelligent design of AI agents to build a self-sustaining, on-chain/off-chain community. Our mission is to reward people who choose freedom over grind, by offering meaningful roles, incentives, and ownership through blockchain and AI-driven systems. At its core, Quitcoin is more than just a meme coin it's a paradigm shift. We're testing and developing proprietary technology that leverages agentic AI to moderate and evolve our community in real time. Our bots monitor on-chain behaviours, analyse social sentiment, assign community roles, and drive user engagement with fairness and transparency. The Quitcoin ecosystem is backed by an experienced team of blockchain and AI developers, bringing forward a suite of innovations including: • Behavioural tokenomics tied to wallet activity and memetic contribution • Real-time role assignment based on trust, loyalty, and creativity • Automated distribution systems for rewards and airdrops • Insightful dashboards for investors and community metrics Our investor page (https://quitcoincrypto.com/investors) outlines the core technological assets being developed, the potential for strategic partnerships, and the unique IP underpinning our ecosystem. This includes community management protocols, AI moderation agents, and data driven market engagement strategies all underpinned by a commitment to open experimentation and community feedback. Quitcoin is designed to thrive in volatility, reward courage, and scale through culture. It's a living experiment in decentralised influence, where the memes are real, the tech is serious and the vision is freedom. Hivatalos webhely: http://www.quitcoincrypto.com Fehér könyv: https://cdn.prod.website-files.com/682a7a263520fbfb6f02510e/68537cd2dab9418025711cb6_Quitcoin%20Whitepaper_V1-compressed.pdf Vásárolj most QC tokent!

Quitcoin (QC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quitcoin (QC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.27M $ 11.27M $ 11.27M Teljes tokenszám: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 993.15M $ 993.15M $ 993.15M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.34M $ 11.34M $ 11.34M Minden idők csúcspontja: $ 0.01184032 $ 0.01184032 $ 0.01184032 Minden idők mélypontja: $ 0.00128504 $ 0.00128504 $ 0.00128504 Jelenlegi ár: $ 0.01134901 $ 0.01134901 $ 0.01134901 További tudnivalók a(z) Quitcoin (QC) áráról

Quitcoin (QC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quitcoin (QC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QC token élő árfolyamát!

