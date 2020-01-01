Quidd (QUIDD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quidd (QUIDD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quidd (QUIDD) tokennel kapcsolatos információk Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world’s most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket. Hivatalos webhely: https://www.quiddtoken.com/ Vásárolj most QUIDD tokent!

Quidd (QUIDD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quidd (QUIDD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 238.78K $ 238.78K $ 238.78K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 275.89M $ 275.89M $ 275.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 865.49K $ 865.49K $ 865.49K Minden idők csúcspontja: $ 5.88 $ 5.88 $ 5.88 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00086549 $ 0.00086549 $ 0.00086549 További tudnivalók a(z) Quidd (QUIDD) áráról

Quidd (QUIDD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quidd (QUIDD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUIDD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUIDD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUIDD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUIDD token élő árfolyamát!

QUIDD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUIDD kapcsán? QUIDD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QUIDD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

