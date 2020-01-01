Quicksilver (QCK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quicksilver (QCK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quicksilver (QCK) tokennel kapcsolatos információk Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Hivatalos webhely: https://quicksilver.zone Vásárolj most QCK tokent!

Quicksilver (QCK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quicksilver (QCK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 253.42K $ 253.42K $ 253.42K Teljes tokenszám: $ 295.07M $ 295.07M $ 295.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 140.20M $ 140.20M $ 140.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 533.38K $ 533.38K $ 533.38K Minden idők csúcspontja: $ 0.544806 $ 0.544806 $ 0.544806 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00180761 $ 0.00180761 $ 0.00180761 További tudnivalók a(z) Quicksilver (QCK) áráról

Quicksilver (QCK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quicksilver (QCK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QCK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QCK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QCK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QCK token élő árfolyamát!

QCK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QCK kapcsán? QCK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QCK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

