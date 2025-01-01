QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QUEEN POOIE (QUEEN2) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QUEEN POOIE (QUEEN2) tokennel kapcsolatos információk Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution. Hivatalos webhely: https://queenpooie.com/ Fehér könyv: https://queenpooie.com/wp-content/uploads/2025/01/Queen_Pooie_toilet_paper_aka_white_paper_docx_v5_1_03_2025_.pdf Vásárolj most QUEEN2 tokent!

QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QUEEN POOIE (QUEEN2) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 836.20K $ 836.20K $ 836.20K Teljes tokenszám: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.22B $ 2.22B $ 2.22B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 836.20K $ 836.20K $ 836.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00369396 $ 0.00369396 $ 0.00369396 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00037629 $ 0.00037629 $ 0.00037629 További tudnivalók a(z) QUEEN POOIE (QUEEN2) áráról

QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QUEEN POOIE (QUEEN2) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUEEN2 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUEEN2 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUEEN2 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUEEN2 token élő árfolyamát!

QUEEN2 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUEEN2 kapcsán? QUEEN2-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QUEEN2 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

