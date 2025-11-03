Queen Kitty (QKITTY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00113352 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -3.06% Árváltozás (1D) -2.76% Árváltozás (7D) -29.05%

Queen Kitty (QKITTY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)QKITTY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QKITTY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00113352, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QKITTY változása a következő volt: -3.06% az elmúlt órában, -2.76% az elmúlt 24 órában, és -29.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Queen Kitty (QKITTY) piaci információk

Piaci érték $ 622.04K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 622.04K Forgalomban lévő készlet 995.53M Teljes tokenszám 995,531,623.5120468

A(z) Queen Kitty jelenlegi piaci plafonja $ 622.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QKITTY keringésben lévő tokenszáma 995.53M, és a teljes tokenszám 995531623.5120468. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 622.04K.