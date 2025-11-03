Qubitcoin (QTC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 24h alacsony $ 1.89 $ 1.89 $ 1.89 24h magas 24h alacsony $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 24h magas $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 Minden idők csúcspontja $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 Legalacsonyabb ár $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Árváltozás (1H) +0.03% Árváltozás (1D) -3.51% Árváltozás (7D) -16.14% Árváltozás (7D) -16.14%

Qubitcoin (QTC) valós idejű ár: $1.74. Az elmúlt 24 órában, a(z)QTC legalacsonyabb ára $ 1.67, legmagasabb ára pedig $ 1.89 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QTC valaha volt legmagasabb ára $ 8.77, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.32 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QTC változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, -3.51% az elmúlt 24 órában, és -16.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Qubitcoin (QTC) piaci információk

Piaci érték $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 4.01M$ 4.01M $ 4.01M Forgalomban lévő készlet 2.31M 2.31M 2.31M Teljes tokenszám 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

A(z) Qubitcoin jelenlegi piaci plafonja $ 4.01M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QTC keringésben lévő tokenszáma 2.31M, és a teljes tokenszám 2308250.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 4.01M.