Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Qubit The Quantum Dog (QUBIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokennel kapcsolatos információk Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Hivatalos webhely: https://qubitsolana.com/ Vásárolj most QUBIT tokent!

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Qubit The Quantum Dog (QUBIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.99K $ 34.99K $ 34.99K Teljes tokenszám: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.99K $ 34.99K $ 34.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.0035741 $ 0.0035741 $ 0.0035741 Minden idők mélypontja: $ 0.00002618 $ 0.00002618 $ 0.00002618 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Qubit The Quantum Dog (QUBIT) áráról

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Qubit The Quantum Dog (QUBIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUBIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUBIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUBIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUBIT token élő árfolyamát!

QUBIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUBIT kapcsán? QUBIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QUBIT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

