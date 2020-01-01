QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QUBI Tokenized RWA ($QBIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokennel kapcsolatos információk Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Hivatalos webhely: https://qubidao.com/ Fehér könyv: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi Vásárolj most $QBIT tokent!

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QUBI Tokenized RWA ($QBIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 177.01K Teljes tokenszám: $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 177.01K Minden idők csúcspontja: $ 0.00136394 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017702 További tudnivalók a(z) QUBI Tokenized RWA ($QBIT) áráról

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QUBI Tokenized RWA ($QBIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $QBIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $QBIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $QBIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $QBIT token élő árfolyamát!

$QBIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $QBIT kapcsán? $QBIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $QBIT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

