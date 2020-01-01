Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quantum Biology DAO (QBIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Hivatalos webhely: https://www.quantumbiology.xyz/

Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quantum Biology DAO (QBIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.03M $ 2.03M $ 2.03M Teljes tokenszám: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 192.70M $ 192.70M $ 192.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Minden idők csúcspontja: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 Minden idők mélypontja: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 Jelenlegi ár: $ 0.01053517 $ 0.01053517 $ 0.01053517 További tudnivalók a(z) Quantum Biology DAO (QBIO) áráról

Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quantum Biology DAO (QBIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QBIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QBIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QBIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QBIO token élő árfolyamát!

