Quantoz EURQ (EURQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quantoz EURQ (EURQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Quantoz EURQ (EURQ) tokennel kapcsolatos információk The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Hivatalos webhely: https://quantozpay.com Vásárolj most EURQ tokent!

Quantoz EURQ (EURQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quantoz EURQ (EURQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Teljes tokenszám: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M Minden idők csúcspontja: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Minden idők mélypontja: $ 0.763698 $ 0.763698 $ 0.763698 Jelenlegi ár: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 További tudnivalók a(z) Quantoz EURQ (EURQ) áráról

Quantoz EURQ (EURQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quantoz EURQ (EURQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EURQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EURQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EURQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EURQ token élő árfolyamát!

