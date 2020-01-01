Quan2um ($QNTM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quan2um ($QNTM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quan2um ($QNTM) tokennel kapcsolatos információk $QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform’s internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities. Hivatalos webhely: https://q2.eco Vásárolj most $QNTM tokent!

Quan2um ($QNTM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quan2um ($QNTM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 973.44K $ 973.44K $ 973.44K Teljes tokenszám: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Minden idők csúcspontja: $ 0.00700238 $ 0.00700238 $ 0.00700238 Minden idők mélypontja: $ 0.00156465 $ 0.00156465 $ 0.00156465 Jelenlegi ár: $ 0.00194696 $ 0.00194696 $ 0.00194696 További tudnivalók a(z) Quan2um ($QNTM) áráról

Quan2um ($QNTM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quan2um ($QNTM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $QNTM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $QNTM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $QNTM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $QNTM token élő árfolyamát!

