Quak Coin (QUAK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 24h alacsony $ 0.00000714 $ 0.00000714 $ 0.00000714 24h magas 24h alacsony $ 0.00000622$ 0.00000622 $ 0.00000622 24h magas $ 0.00000714$ 0.00000714 $ 0.00000714 Minden idők csúcspontja $ 0.00002008$ 0.00002008 $ 0.00002008 Legalacsonyabb ár $ 0.0000055$ 0.0000055 $ 0.0000055 Árváltozás (1H) -0.67% Árváltozás (1D) -13.04% Árváltozás (7D) -16.95% Árváltozás (7D) -16.95%

Quak Coin (QUAK) valós idejű ár: $0.0000062. Az elmúlt 24 órában, a(z)QUAK legalacsonyabb ára $ 0.00000622, legmagasabb ára pedig $ 0.00000714 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QUAK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00002008, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000055 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QUAK változása a következő volt: -0.67% az elmúlt órában, -13.04% az elmúlt 24 órában, és -16.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Quak Coin (QUAK) piaci információk

Piaci érték $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Quak Coin jelenlegi piaci plafonja $ 6.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QUAK keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.20K.