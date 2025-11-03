TőzsdeDEX+
A(z) élő Quak Coin ár ma 0.0000062 USD. Kövesd nyomon a(z) QUAK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QUAK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: QUAK

QUAK árinformációk

Mi a(z) QUAK

QUAK hivatalos webhely

QUAK tokenomikai adatai

QUAK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Quak Coin Logó

Quak Coin Ár (QUAK)

Nem listázott

1 QUAK-USD élő ár:

--
----
-13.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Quak Coin (QUAK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:04:06 (UTC+8)

Quak Coin (QUAK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000622
$ 0.00000622$ 0.00000622
24h alacsony
$ 0.00000714
$ 0.00000714$ 0.00000714
24h magas

$ 0.00000622
$ 0.00000622$ 0.00000622

$ 0.00000714
$ 0.00000714$ 0.00000714

$ 0.00002008
$ 0.00002008$ 0.00002008

$ 0.0000055
$ 0.0000055$ 0.0000055

-0.67%

-13.04%

-16.95%

-16.95%

Quak Coin (QUAK) valós idejű ár: $0.0000062. Az elmúlt 24 órában, a(z)QUAK legalacsonyabb ára $ 0.00000622, legmagasabb ára pedig $ 0.00000714 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QUAK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00002008, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0000055 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QUAK változása a következő volt: -0.67% az elmúlt órában, -13.04% az elmúlt 24 órában, és -16.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Quak Coin (QUAK) piaci információk

$ 6.20K
$ 6.20K$ 6.20K

--
----

$ 6.20K
$ 6.20K$ 6.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Quak Coin jelenlegi piaci plafonja $ 6.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QUAK keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.20K.

Quak Coin (QUAK) árelőzmények USD

A(z) Quak CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Quak Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000014599.
A(z) Quak Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000001490.
A(z) Quak Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-13.04%
30 nap$ -0.0000014599-23.54%
60 nap$ -0.0000001490-2.40%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Quak Coin (QUAK)

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Quak Coin (QUAK) Erőforrás

Hivatalos webhely

Quak Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Quak Coin (QUAK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Quak Coin (QUAK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Quak Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Quak Coin árelőrejelzését most!

QUAK helyi valutákra

Quak Coin (QUAK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Quak Coin (QUAK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QUAK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Quak Coin (QUAK)

Mennyit ér ma a(z) Quak Coin (QUAK)?
A(z) élő QUAK ár a(z) USD esetében 0.0000062 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QUAK ára a(z) USD esetében?
A(z) QUAK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.0000062. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Quak Coin piaci plafonja?
A(z) QUAK piaci plafonja $ 6.20K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QUAK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QUAK keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) QUAK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QUAK mindenkori legmagasabb ára 0.00002008 USD.
Mi volt a(z) QUAK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QUAK mindenkori legalacsonyabb ára 0.0000055 USD.
Mekkora a(z) QUAK kereskedési volumene?
A(z) QUAK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) QUAK ára emelkedni fog idén?
A(z) QUAK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QUAK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:04:06 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

