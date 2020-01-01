QUAIN (QUAIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QUAIN (QUAIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users.

QUAIN (QUAIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QUAIN (QUAIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 104.53K $ 104.53K $ 104.53K Teljes tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 104.53K $ 104.53K $ 104.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010508 $ 0.00010508 $ 0.00010508 További tudnivalók a(z) QUAIN (QUAIN) áráról

QUAIN (QUAIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QUAIN (QUAIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUAIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUAIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUAIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUAIN token élő árfolyamát!

