Qstay (QSTAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.66% Árváltozás (1D) -5.76% Árváltozás (7D) -34.51% Árváltozás (7D) -34.51%

Qstay (QSTAY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)QSTAY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QSTAY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00575394, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QSTAY változása a következő volt: -0.66% az elmúlt órában, -5.76% az elmúlt 24 órában, és -34.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Qstay (QSTAY) piaci információk

Piaci érték $ 797.42K$ 797.42K $ 797.42K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 797.42K$ 797.42K $ 797.42K Forgalomban lévő készlet 999.25M 999.25M 999.25M Teljes tokenszám 999,254,458.671894 999,254,458.671894 999,254,458.671894

A(z) Qstay jelenlegi piaci plafonja $ 797.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QSTAY keringésben lévő tokenszáma 999.25M, és a teljes tokenszám 999254458.671894. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 797.42K.