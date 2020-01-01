QQQ6900 (QQQ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QQQ6900 (QQQ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QQQ6900 (QQQ) tokennel kapcsolatos információk The QQQ project is about democratizing quant finance in a way that resonates with today’s crypto audience. It provides users with access to high-level quant strategies traditionally reserved for institutional investors, all wrapped in a memecoin format that emphasizes community, humor, and the degen culture. Our goal is to bridge the gap between sophisticated quant strategies and the vibrant world of cryptocurrency, making financial tools that were once exclusive more accessible and entertaining. Hivatalos webhely: https://www.qqq6900.com Vásárolj most QQQ tokent!

QQQ6900 (QQQ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QQQ6900 (QQQ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 55.50K Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 55.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.00201926 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 További tudnivalók a(z) QQQ6900 (QQQ) áráról

QQQ6900 (QQQ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QQQ6900 (QQQ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QQQ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QQQ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QQQ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QQQ token élő árfolyamát!

QQQ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QQQ kapcsán? QQQ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QQQ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

