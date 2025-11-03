QPAY (QPAY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00229527$ 0.00229527 $ 0.00229527 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.69% Árváltozás (1D) -18.25% Árváltozás (7D) -46.66% Árváltozás (7D) -46.66%

QPAY (QPAY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)QPAY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QPAY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00229527, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QPAY változása a következő volt: -1.69% az elmúlt órában, -18.25% az elmúlt 24 órában, és -46.66% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

QPAY (QPAY) piaci információk

Piaci érték $ 114.56K$ 114.56K $ 114.56K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 114.56K$ 114.56K $ 114.56K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) QPAY jelenlegi piaci plafonja $ 114.56K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QPAY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 114.56K.