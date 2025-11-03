TőzsdeDEX+
A(z) élő Qoryn ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) QOR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QOR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: QOR

QOR árinformációk

Mi a(z) QOR

QOR hivatalos webhely

QOR tokenomikai adatai

QOR árelőrejelzés

Qoryn Ár (QOR)

1 QOR-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
Qoryn (QOR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:03:52 (UTC+8)

Qoryn (QOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Qoryn (QOR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)QOR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QOR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QOR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Qoryn (QOR) piaci információk

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

--
----

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

999.43M
999.43M 999.43M

999,429,848.412867
999,429,848.412867 999,429,848.412867

A(z) Qoryn jelenlegi piaci plafonja $ 6.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QOR keringésben lévő tokenszáma 999.43M, és a teljes tokenszám 999429848.412867. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.30K.

Qoryn (QOR) árelőzmények USD

A(z) QorynUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Qoryn USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Qoryn USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Qoryn USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-40.22%
60 nap$ 0-39.03%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Qoryn (QOR)

Qoryn is a decentralized deployment field for AI systems. Instead of relying on centralized clouds, models are packaged into containers and dispatched across an encrypted mesh of runtime nodes. These nodes scale on their own, monitor activity, and execute inference with under 100ms latency. No DevOps. No dashboards. No cloud servers.

You write the model and define the runtime. Qoryn takes care of everything else, including containerization, gRPC or REST endpoints, edge distribution, and real-time tracing. Deployments happen through a simple CLI. The mesh picks up the logic, signs it, and runs it on demand.

Qoryn is built for bots, inference pipelines, and onchain AI. It removes infrastructure friction and allows models to run anywhere without asking permission. No tracking. No lock-in. Just results.

Qoryn árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Qoryn (QOR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Qoryn (QOR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Qoryn rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Qoryn (QOR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Qoryn (QOR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QOR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Qoryn (QOR)

Mennyit ér ma a(z) Qoryn (QOR)?
A(z) élő QOR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QOR ára a(z) USD esetében?
A(z) QOR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Qoryn piaci plafonja?
A(z) QOR piaci plafonja $ 6.30K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QOR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QOR keringésben lévő tokenszáma 999.43M USD.
Mi volt a(z) QOR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QOR mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) QOR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QOR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) QOR kereskedési volumene?
A(z) QOR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) QOR ára emelkedni fog idén?
A(z) QOR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QOR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 17:03:52 (UTC+8)

Qoryn (QOR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

