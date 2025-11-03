Qoryn (QOR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00%

Qoryn (QOR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)QOR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QOR valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QOR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Qoryn (QOR) piaci információk

Piaci érték $ 6.30K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.30K Forgalomban lévő készlet 999.43M Teljes tokenszám 999,429,848.412867

A(z) Qoryn jelenlegi piaci plafonja $ 6.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QOR keringésben lévő tokenszáma 999.43M, és a teljes tokenszám 999429848.412867. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.30K.