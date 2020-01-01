QMind (QMIND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) QMind (QMIND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

QMind (QMIND) tokennel kapcsolatos információk QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind’s mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions. Hivatalos webhely: https://qmind.app/ Vásárolj most QMIND tokent!

QMind (QMIND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) QMind (QMIND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 49.81K $ 49.81K $ 49.81K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 49.81K $ 49.81K $ 49.81K Minden idők csúcspontja: $ 0.01577765 $ 0.01577765 $ 0.01577765 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00049812 $ 0.00049812 $ 0.00049812 További tudnivalók a(z) QMind (QMIND) áráról

QMind (QMIND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) QMind (QMIND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QMIND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QMIND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QMIND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QMIND token élő árfolyamát!

QMIND árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QMIND kapcsán? QMIND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QMIND tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

