Qkacoin (QKA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Qkacoin (QKA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Qkacoin (QKA) tokennel kapcsolatos információk QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Hivatalos webhely: https://qkacoin.org/ Vásárolj most QKA tokent!

Qkacoin (QKA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Qkacoin (QKA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.76M $ 42.76M $ 42.76M Teljes tokenszám: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.76M $ 42.76M $ 42.76M Minden idők csúcspontja: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Minden idők mélypontja: $ 0.34457 $ 0.34457 $ 0.34457 Jelenlegi ár: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 További tudnivalók a(z) Qkacoin (QKA) áráról

Qkacoin (QKA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Qkacoin (QKA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QKA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QKA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QKA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QKA token élő árfolyamát!

QKA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QKA kapcsán? QKA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QKA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

