Qi Dao (QI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01945115 $ 0.01945115 $ 0.01945115 24h alacsony $ 0.02087431 $ 0.02087431 $ 0.02087431 24h magas 24h alacsony $ 0.01945115$ 0.01945115 $ 0.01945115 24h magas $ 0.02087431$ 0.02087431 $ 0.02087431 Minden idők csúcspontja $ 6.09$ 6.09 $ 6.09 Legalacsonyabb ár $ 0.00255096$ 0.00255096 $ 0.00255096 Árváltozás (1H) -0.96% Árváltozás (1D) -5.06% Árváltozás (7D) -17.11% Árváltozás (7D) -17.11%

Qi Dao (QI) valós idejű ár: $0.01946899. Az elmúlt 24 órában, a(z)QI legalacsonyabb ára $ 0.01945115, legmagasabb ára pedig $ 0.02087431 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QI valaha volt legmagasabb ára $ 6.09, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00255096 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QI változása a következő volt: -0.96% az elmúlt órában, -5.06% az elmúlt 24 órában, és -17.11% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Qi Dao (QI) piaci információk

Piaci érték $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Forgalomban lévő készlet 146.44M 146.44M 146.44M Teljes tokenszám 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A(z) Qi Dao jelenlegi piaci plafonja $ 2.85M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QI keringésben lévő tokenszáma 146.44M, és a teljes tokenszám 200000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.90M.