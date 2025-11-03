Qace Dynamics (QACE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01673884 $ 0.01673884 $ 0.01673884 24h alacsony $ 0.01777236 $ 0.01777236 $ 0.01777236 24h magas 24h alacsony $ 0.01673884$ 0.01673884 $ 0.01673884 24h magas $ 0.01777236$ 0.01777236 $ 0.01777236 Minden idők csúcspontja $ 0.056435$ 0.056435 $ 0.056435 Legalacsonyabb ár $ 0.01632904$ 0.01632904 $ 0.01632904 Árváltozás (1H) -0.68% Árváltozás (1D) -4.90% Árváltozás (7D) -24.03% Árváltozás (7D) -24.03%

Qace Dynamics (QACE) valós idejű ár: $0.01678548. Az elmúlt 24 órában, a(z)QACE legalacsonyabb ára $ 0.01673884, legmagasabb ára pedig $ 0.01777236 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QACE valaha volt legmagasabb ára $ 0.056435, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01632904 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QACE változása a következő volt: -0.68% az elmúlt órában, -4.90% az elmúlt 24 órában, és -24.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Qace Dynamics (QACE) piaci információk

Piaci érték $ 16.78M$ 16.78M $ 16.78M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.78M$ 16.78M $ 16.78M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Qace Dynamics jelenlegi piaci plafonja $ 16.78M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QACE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.78M.