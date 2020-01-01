PYRATE (PYRATE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PYRATE (PYRATE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PYRATE (PYRATE) tokennel kapcsolatos információk $PYRATE is a degen meme & dApp ecosystem that provides everyone in Web3 with useful utility, created to overtake corrupt banks, governments and soulless influencers. We're the resistance to the new world order of feminized men, scams and lies. As a project and a community of loyal supporters, our main goal is reaching $69mil market cap and changing the world for the better through developing useful and usable utility that makes people's lives better. Hivatalos webhely: https://pyrate.fun Vásárolj most PYRATE tokent!

PYRATE (PYRATE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PYRATE (PYRATE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 146.10K Teljes tokenszám: $ 983.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 983.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 146.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.00300267 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001486

PYRATE (PYRATE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PYRATE (PYRATE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PYRATE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PYRATE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PYRATE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PYRATE token élő árfolyamát!

