PWOG (PWOG) tokenomikai adatai

PWOG (PWOG) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PWOG (PWOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

PWOG (PWOG) tokennel kapcsolatos információk

Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana!

In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn’t just another Solana token; it’s a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It’s not just finance; it’s chill finance. Stretch, yawn, and join the journey!

Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it’s all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes!

Hivatalos webhely:
https://pwog.net

PWOG (PWOG) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PWOG (PWOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 26.89K
$ 26.89K$ 26.89K
Teljes tokenszám:
$ 998.84M
$ 998.84M$ 998.84M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 998.84M
$ 998.84M$ 998.84M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 26.89K
$ 26.89K$ 26.89K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00219703
$ 0.00219703$ 0.00219703
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

PWOG (PWOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) PWOG (PWOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó PWOG tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező PWOG token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) PWOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PWOG token élő árfolyamát!

PWOG árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PWOG kapcsán? PWOG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.