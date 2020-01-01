PWOG (PWOG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PWOG (PWOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PWOG (PWOG) tokennel kapcsolatos információk Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn’t just another Solana token; it’s a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It’s not just finance; it’s chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it’s all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes! Hivatalos webhely: https://pwog.net Vásárolj most PWOG tokent!

PWOG (PWOG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PWOG (PWOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.89K $ 26.89K $ 26.89K Teljes tokenszám: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.84M $ 998.84M $ 998.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.89K $ 26.89K $ 26.89K Minden idők csúcspontja: $ 0.00219703 $ 0.00219703 $ 0.00219703 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) PWOG (PWOG) áráról

PWOG (PWOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PWOG (PWOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PWOG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PWOG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PWOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PWOG token élő árfolyamát!

PWOG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PWOG kapcsán? PWOG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PWOG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

