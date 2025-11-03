PunkStrategy (PNKSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.054455 $ 0.054455 $ 0.054455 24h alacsony $ 0.061735 $ 0.061735 $ 0.061735 24h magas 24h alacsony $ 0.054455$ 0.054455 $ 0.054455 24h magas $ 0.061735$ 0.061735 $ 0.061735 Minden idők csúcspontja $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 Legalacsonyabb ár $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Árváltozás (1H) -1.79% Árváltozás (1D) -9.82% Árváltozás (7D) -34.93% Árváltozás (7D) -34.93%

PunkStrategy (PNKSTR) valós idejű ár: $0.055002. Az elmúlt 24 órában, a(z)PNKSTR legalacsonyabb ára $ 0.054455, legmagasabb ára pedig $ 0.061735 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PNKSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.31653, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00698235 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PNKSTR változása a következő volt: -1.79% az elmúlt órában, -9.82% az elmúlt 24 órában, és -34.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PunkStrategy (PNKSTR) piaci információk

Piaci érték $ 52.17M$ 52.17M $ 52.17M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 52.17M$ 52.17M $ 52.17M Forgalomban lévő készlet 948.65M 948.65M 948.65M Teljes tokenszám 948,652,164.1936243 948,652,164.1936243 948,652,164.1936243

A(z) PunkStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 52.17M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PNKSTR keringésben lévő tokenszáma 948.65M, és a teljes tokenszám 948652164.1936243. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.17M.