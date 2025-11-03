TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő PunkStrategy ár ma 0.055002 USD. Kövesd nyomon a(z) PNKSTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PNKSTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő PunkStrategy ár ma 0.055002 USD. Kövesd nyomon a(z) PNKSTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PNKSTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PNKSTR

PNKSTR árinformációk

Mi a(z) PNKSTR

PNKSTR hivatalos webhely

PNKSTR tokenomikai adatai

PNKSTR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

PunkStrategy Logó

PunkStrategy Ár (PNKSTR)

Nem listázott

1 PNKSTR-USD élő ár:

$0.054988
$0.054988$0.054988
-9.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PunkStrategy (PNKSTR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:21:14 (UTC+8)

PunkStrategy (PNKSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.054455
$ 0.054455$ 0.054455
24h alacsony
$ 0.061735
$ 0.061735$ 0.061735
24h magas

$ 0.054455
$ 0.054455$ 0.054455

$ 0.061735
$ 0.061735$ 0.061735

$ 0.31653
$ 0.31653$ 0.31653

$ 0.00698235
$ 0.00698235$ 0.00698235

-1.79%

-9.82%

-34.93%

-34.93%

PunkStrategy (PNKSTR) valós idejű ár: $0.055002. Az elmúlt 24 órában, a(z)PNKSTR legalacsonyabb ára $ 0.054455, legmagasabb ára pedig $ 0.061735 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PNKSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.31653, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00698235 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PNKSTR változása a következő volt: -1.79% az elmúlt órában, -9.82% az elmúlt 24 órában, és -34.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PunkStrategy (PNKSTR) piaci információk

$ 52.17M
$ 52.17M$ 52.17M

--
----

$ 52.17M
$ 52.17M$ 52.17M

948.65M
948.65M 948.65M

948,652,164.1936243
948,652,164.1936243 948,652,164.1936243

A(z) PunkStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 52.17M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PNKSTR keringésben lévő tokenszáma 948.65M, és a teljes tokenszám 948652164.1936243. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.17M.

PunkStrategy (PNKSTR) árelőzmények USD

A(z) PunkStrategyUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00599598962544287.
A(z) PunkStrategy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0408117095.
A(z) PunkStrategy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) PunkStrategy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00599598962544287-9.82%
30 nap$ -0.0408117095-74.20%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) PunkStrategy (PNKSTR)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PunkStrategy (PNKSTR) Erőforrás

Hivatalos webhely

PunkStrategy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PunkStrategy (PNKSTR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PunkStrategy (PNKSTR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PunkStrategy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PunkStrategy árelőrejelzését most!

PNKSTR helyi valutákra

PunkStrategy (PNKSTR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PunkStrategy (PNKSTR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PNKSTR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PunkStrategy (PNKSTR)

Mennyit ér ma a(z) PunkStrategy (PNKSTR)?
A(z) élő PNKSTR ár a(z) USD esetében 0.055002 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PNKSTR ára a(z) USD esetében?
A(z) PNKSTR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.055002. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PunkStrategy piaci plafonja?
A(z) PNKSTR piaci plafonja $ 52.17M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PNKSTR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PNKSTR keringésben lévő tokenszáma 948.65M USD.
Mi volt a(z) PNKSTR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PNKSTR mindenkori legmagasabb ára 0.31653 USD.
Mi volt a(z) PNKSTR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PNKSTR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00698235 USD.
Mekkora a(z) PNKSTR kereskedési volumene?
A(z) PNKSTR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PNKSTR ára emelkedni fog idén?
A(z) PNKSTR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PNKSTR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:21:14 (UTC+8)

PunkStrategy (PNKSTR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,530.28
$107,530.28$107,530.28

-2.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.28
$3,730.28$3,730.28

-3.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.99
$176.99$176.99

-3.69%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0687
$1.0687$1.0687

-15.31%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,530.28
$107,530.28$107,530.28

-2.34%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,730.28
$3,730.28$3,730.28

-3.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.99
$176.99$176.99

-3.69%

DASH Logó

DASH

DASH

$84.17
$84.17$84.17

-5.00%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4277
$2.4277$2.4277

-2.88%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0394
$0.0394$0.0394

-21.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05909
$0.05909$0.05909

+195.45%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.10134
$0.10134$0.10134

+22.67%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000499
$0.0000499$0.0000499

+98.01%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005632
$0.00005632$0.00005632

+53.83%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0054549
$0.0054549$0.0054549

+29.77%

SoulLayer Logó

SoulLayer

SOULLAYER

$0.0009900
$0.0009900$0.0009900

+29.09%