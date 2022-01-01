PunkCity (PUNK) tokenomikai adatai
PunkCity (PUNK) tokennel kapcsolatos információk
What is the project about? Decentralised gaming ecosystem
What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram
History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token.
What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem.
What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.
PunkCity (PUNK) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PunkCity (PUNK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
PunkCity (PUNK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) PunkCity (PUNK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUNK tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PUNK token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PUNK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUNK token élő árfolyamát!
