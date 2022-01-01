PunkCity (PUNK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PunkCity (PUNK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PunkCity (PUNK) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them. Hivatalos webhely: https://tonpunks.org/ Fehér könyv: https://t.me/TONPunksENG/144 Vásárolj most PUNK tokent!

PunkCity (PUNK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PunkCity (PUNK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Teljes tokenszám: $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 42.27M $ 42.27M $ 42.27M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Minden idők csúcspontja: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Minden idők mélypontja: $ 0.03610817 $ 0.03610817 $ 0.03610817 Jelenlegi ár: $ 0.03620708 $ 0.03620708 $ 0.03620708 További tudnivalók a(z) PunkCity (PUNK) áráról

PunkCity (PUNK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PunkCity (PUNK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUNK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PUNK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PUNK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUNK token élő árfolyamát!

PUNK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUNK kapcsán? PUNK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PUNK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

