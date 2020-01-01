PUNK3493 (PUNK3493) tokenomikai adatai
The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PUNK3493 (PUNK3493) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
PUNK3493 (PUNK3493) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) PUNK3493 (PUNK3493) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUNK3493 tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező PUNK3493 token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) PUNK3493 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUNK3493 token élő árfolyamát!
PUNK3493 árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUNK3493 kapcsán? PUNK3493-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
