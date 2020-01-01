Pundi X PURSE (PURSE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pundi X PURSE (PURSE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pundi X PURSE (PURSE) tokennel kapcsolatos információk $PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM. Hivatalos webhely: https://purse.land/ Vásárolj most PURSE tokent!

Pundi X PURSE (PURSE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Pundi X PURSE (PURSE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 488.28K $ 488.28K $ 488.28K Teljes tokenszám: $ 52.44B $ 52.44B $ 52.44B Keringésben lévő tokenszám: $ 27.46B $ 27.46B $ 27.46B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 932.41K $ 932.41K $ 932.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.00990304 $ 0.00990304 $ 0.00990304 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Pundi X PURSE (PURSE) áráról

Pundi X PURSE (PURSE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pundi X PURSE (PURSE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PURSE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PURSE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PURSE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PURSE token élő árfolyamát!

PURSE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PURSE kapcsán? PURSE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PURSE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

