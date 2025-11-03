Pumpit (PUMPIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00013851 Legalacsonyabb ár $ 0.00000936 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) +0.39%

Pumpit (PUMPIT) valós idejű ár: $0.00000998. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUMPIT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUMPIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00013851, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000936 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUMPIT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és +0.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pumpit (PUMPIT) piaci információk

Piaci érték $ 7.13K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.13K Forgalomban lévő készlet 714.25M Teljes tokenszám 714,250,169.22268

A(z) Pumpit jelenlegi piaci plafonja $ 7.13K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PUMPIT keringésben lévő tokenszáma 714.25M, és a teljes tokenszám 714250169.22268. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.13K.