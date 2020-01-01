PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokennel kapcsolatos információk Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone. Hivatalos webhely: https://pumptrumpsol.fun/ Vásárolj most PUMPTRUMP tokent!

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.17K $ 11.17K $ 11.17K Teljes tokenszám: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.54M $ 999.54M $ 999.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.17K $ 11.17K $ 11.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.0030988 $ 0.0030988 $ 0.0030988 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) áráról

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUMPTRUMP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PUMPTRUMP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PUMPTRUMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUMPTRUMP token élő árfolyamát!

PUMPTRUMP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUMPTRUMP kapcsán? PUMPTRUMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PUMPTRUMP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

