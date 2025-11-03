TőzsdeDEX+
A(z) élő PulseChain Peacock ár ma 0.02192376 USD. Kövesd nyomon a(z) PCOCK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PCOCK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PCOCK

PCOCK árinformációk

Mi a(z) PCOCK

PCOCK hivatalos webhely

PCOCK tokenomikai adatai

PCOCK árelőrejelzés

PulseChain Peacock Logó

PulseChain Peacock Ár (PCOCK)

Nem listázott

1 PCOCK-USD élő ár:

$0.02207909
$0.02207909$0.02207909
+2.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
PulseChain Peacock (PCOCK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:20:38 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02080251
$ 0.02080251$ 0.02080251
24h alacsony
$ 0.02314609
$ 0.02314609$ 0.02314609
24h magas

$ 0.02080251
$ 0.02080251$ 0.02080251

$ 0.02314609
$ 0.02314609$ 0.02314609

$ 0.02314609
$ 0.02314609$ 0.02314609

$ 0.00191136
$ 0.00191136$ 0.00191136

-2.43%

+2.93%

+17.73%

+17.73%

PulseChain Peacock (PCOCK) valós idejű ár: $0.02192376. Az elmúlt 24 órában, a(z)PCOCK legalacsonyabb ára $ 0.02080251, legmagasabb ára pedig $ 0.02314609 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PCOCK valaha volt legmagasabb ára $ 0.02314609, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00191136 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PCOCK változása a következő volt: -2.43% az elmúlt órában, +2.93% az elmúlt 24 órában, és +17.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PulseChain Peacock (PCOCK) piaci információk

$ 18.51M
$ 18.51M$ 18.51M

--
----

$ 18.51M
$ 18.51M$ 18.51M

845.60M
845.60M 845.60M

845,604,930.1065638
845,604,930.1065638 845,604,930.1065638

A(z) PulseChain Peacock jelenlegi piaci plafonja $ 18.51M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PCOCK keringésben lévő tokenszáma 845.60M, és a teljes tokenszám 845604930.1065638. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.51M.

PulseChain Peacock (PCOCK) árelőzmények USD

A(z) PulseChain PeacockUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00062311.
A(z) PulseChain Peacock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0728921479.
A(z) PulseChain Peacock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0669082418.
A(z) PulseChain Peacock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00062311+2.93%
30 nap$ +0.0728921479+332.48%
60 nap$ +0.0669082418+305.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) PulseChain Peacock (PCOCK)

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PulseChain Peacock (PCOCK) Erőforrás

Hivatalos webhely

PulseChain Peacock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PulseChain Peacock (PCOCK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PulseChain Peacock (PCOCK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PulseChain Peacock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PulseChain Peacock árelőrejelzését most!

PCOCK helyi valutákra

PulseChain Peacock (PCOCK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PulseChain Peacock (PCOCK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PCOCK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PulseChain Peacock (PCOCK)

Mennyit ér ma a(z) PulseChain Peacock (PCOCK)?
A(z) élő PCOCK ár a(z) USD esetében 0.02192376 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PCOCK ára a(z) USD esetében?
A(z) PCOCK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02192376. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PulseChain Peacock piaci plafonja?
A(z) PCOCK piaci plafonja $ 18.51M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PCOCK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PCOCK keringésben lévő tokenszáma 845.60M USD.
Mi volt a(z) PCOCK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PCOCK mindenkori legmagasabb ára 0.02314609 USD.
Mi volt a(z) PCOCK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PCOCK mindenkori legalacsonyabb ára 0.00191136 USD.
Mekkora a(z) PCOCK kereskedési volumene?
A(z) PCOCK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PCOCK ára emelkedni fog idén?
A(z) PCOCK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PCOCK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:20:38 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,539.50
$3,730.15
$177.05
$1.0650
$0.9999
$107,539.50
$3,730.15
$177.05
$84.19
$2.4285
$0.00000
$0.00000
$0.0394
$0.05909
$0.10072
$0.000000002000
$0.0000552
$0.00005638
$0.0054474
$0.0010023
