PulseChain Peacock (PCOCK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02080251 $ 0.02080251 $ 0.02080251 24h alacsony $ 0.02314609 $ 0.02314609 $ 0.02314609 24h magas 24h alacsony $ 0.02080251$ 0.02080251 $ 0.02080251 24h magas $ 0.02314609$ 0.02314609 $ 0.02314609 Minden idők csúcspontja $ 0.02314609$ 0.02314609 $ 0.02314609 Legalacsonyabb ár $ 0.00191136$ 0.00191136 $ 0.00191136 Árváltozás (1H) -2.43% Árváltozás (1D) +2.93% Árváltozás (7D) +17.73% Árváltozás (7D) +17.73%

PulseChain Peacock (PCOCK) valós idejű ár: $0.02192376. Az elmúlt 24 órában, a(z)PCOCK legalacsonyabb ára $ 0.02080251, legmagasabb ára pedig $ 0.02314609 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PCOCK valaha volt legmagasabb ára $ 0.02314609, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00191136 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PCOCK változása a következő volt: -2.43% az elmúlt órában, +2.93% az elmúlt 24 órában, és +17.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PulseChain Peacock (PCOCK) piaci információk

Piaci érték $ 18.51M$ 18.51M $ 18.51M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.51M$ 18.51M $ 18.51M Forgalomban lévő készlet 845.60M 845.60M 845.60M Teljes tokenszám 845,604,930.1065638 845,604,930.1065638 845,604,930.1065638

A(z) PulseChain Peacock jelenlegi piaci plafonja $ 18.51M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PCOCK keringésben lévő tokenszáma 845.60M, és a teljes tokenszám 845604930.1065638. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.51M.