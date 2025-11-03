TőzsdeDEX+
A(z) élő Pug Inu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PUG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PUG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Pug Inu ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PUG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PUG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PUG

PUG árinformációk

Mi a(z) PUG

PUG hivatalos webhely

PUG tokenomikai adatai

PUG árelőrejelzés

Pug Inu Logó

Pug Inu Ár (PUG)

Nem listázott

1 PUG-USD élő ár:

--
----
-12.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pug Inu (PUG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:20:23 (UTC+8)

Pug Inu (PUG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.56%

-12.22%

-30.63%

-30.63%

Pug Inu (PUG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUG valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUG változása a következő volt: -2.56% az elmúlt órában, -12.22% az elmúlt 24 órában, és -30.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pug Inu (PUG) piaci információk

$ 98.48K
$ 98.48K$ 98.48K

--
----

$ 98.48K
$ 98.48K$ 98.48K

355.68T
355.68T 355.68T

355,682,781,351,219.2
355,682,781,351,219.2 355,682,781,351,219.2

A(z) Pug Inu jelenlegi piaci plafonja $ 98.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PUG keringésben lévő tokenszáma 355.68T, és a teljes tokenszám 355682781351219.2. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 98.48K.

Pug Inu (PUG) árelőzmények USD

A(z) Pug InuUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Pug Inu USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pug Inu USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pug Inu USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-12.22%
30 nap$ 0-44.14%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pug Inu (PUG)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pug Inu (PUG) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pug Inu árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pug Inu (PUG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pug Inu (PUG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pug Inu rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pug Inu árelőrejelzését most!

PUG helyi valutákra

Pug Inu (PUG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pug Inu (PUG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PUG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pug Inu (PUG)

Mennyit ér ma a(z) Pug Inu (PUG)?
A(z) élő PUG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PUG ára a(z) USD esetében?
A(z) PUG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pug Inu piaci plafonja?
A(z) PUG piaci plafonja $ 98.48K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PUG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PUG keringésben lévő tokenszáma 355.68T USD.
Mi volt a(z) PUG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PUG mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) PUG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PUG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PUG kereskedési volumene?
A(z) PUG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PUG ára emelkedni fog idén?
A(z) PUG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PUG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:20:23 (UTC+8)

Pug Inu (PUG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

