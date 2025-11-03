Puffverse (PFVS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00306063 $ 0.00306063 $ 0.00306063 24h alacsony $ 0.00413505 $ 0.00413505 $ 0.00413505 24h magas 24h alacsony $ 0.00306063$ 0.00306063 $ 0.00306063 24h magas $ 0.00413505$ 0.00413505 $ 0.00413505 Minden idők csúcspontja $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 Legalacsonyabb ár $ 0.00256608$ 0.00256608 $ 0.00256608 Árváltozás (1H) -1.57% Árváltozás (1D) +9.35% Árváltozás (7D) -0.81% Árváltozás (7D) -0.81%

Puffverse (PFVS) valós idejű ár: $0.00349621. Az elmúlt 24 órában, a(z)PFVS legalacsonyabb ára $ 0.00306063, legmagasabb ára pedig $ 0.00413505 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PFVS valaha volt legmagasabb ára $ 0.086767, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00256608 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PFVS változása a következő volt: -1.57% az elmúlt órában, +9.35% az elmúlt 24 órában, és -0.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Puffverse (PFVS) piaci információk

Piaci érték $ 407.68K$ 407.68K $ 407.68K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Forgalomban lévő készlet 116.62M 116.62M 116.62M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Puffverse jelenlegi piaci plafonja $ 407.68K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PFVS keringésben lévő tokenszáma 116.62M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.50M.