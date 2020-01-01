Puff The Dragon (PUFF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Puff The Dragon (PUFF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Puff The Dragon (PUFF) tokennel kapcsolatos információk What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Hivatalos webhely: https://puffthedragon.xyz/ Vásárolj most PUFF tokent!

Puff The Dragon (PUFF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Puff The Dragon (PUFF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 72.82M $ 72.82M $ 72.82M Teljes tokenszám: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 72.82M $ 72.82M $ 72.82M Minden idők csúcspontja: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 Minden idők mélypontja: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Jelenlegi ár: $ 0.08192 $ 0.08192 $ 0.08192 További tudnivalók a(z) Puff The Dragon (PUFF) áráról

Puff The Dragon (PUFF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Puff The Dragon (PUFF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUFF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PUFF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PUFF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUFF token élő árfolyamát!

PUFF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUFF kapcsán? PUFF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PUFF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

