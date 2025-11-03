PudgyStrategy (PUDGYSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00232949 24h alacsony $ 0.00251382 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0254713 Legalacsonyabb ár $ 0.00127487 Árváltozás (1H) -2.08% Árváltozás (1D) -6.99% Árváltozás (7D) -24.62%

PudgyStrategy (PUDGYSTR) valós idejű ár: $0.00232399. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUDGYSTR legalacsonyabb ára $ 0.00232949, legmagasabb ára pedig $ 0.00251382 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUDGYSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.0254713, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00127487 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUDGYSTR változása a következő volt: -2.08% az elmúlt órában, -6.99% az elmúlt 24 órában, és -24.62% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) piaci információk

Piaci érték $ 2.32M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.32M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) PudgyStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 2.32M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PUDGYSTR keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.32M.