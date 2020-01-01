PUCCA ($PUCCA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PUCCA ($PUCCA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PUCCA ($PUCCA) tokennel kapcsolatos információk $PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape. Hivatalos webhely: https://pucca.meme Vásárolj most $PUCCA tokent!

PUCCA ($PUCCA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PUCCA ($PUCCA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.33K $ 18.33K $ 18.33K Teljes tokenszám: $ 840.00M $ 840.00M $ 840.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 840.00M $ 840.00M $ 840.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.33K $ 18.33K $ 18.33K Minden idők csúcspontja: $ 0.00459185 $ 0.00459185 $ 0.00459185 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) PUCCA ($PUCCA) áráról

PUCCA ($PUCCA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PUCCA ($PUCCA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $PUCCA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $PUCCA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $PUCCA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $PUCCA token élő árfolyamát!

$PUCCA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $PUCCA kapcsán? $PUCCA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $PUCCA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

