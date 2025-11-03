Public Mint (MINT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -5.41% Árváltozás (7D) -5.41%

Public Mint (MINT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MINT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MINT valaha volt legmagasabb ára $ 3.36, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MINT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -5.41% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Public Mint (MINT) piaci információk

Piaci érték $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 49.38K$ 49.38K $ 49.38K Forgalomban lévő készlet 106.53M 106.53M 106.53M Teljes tokenszám 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

A(z) Public Mint jelenlegi piaci plafonja $ 21.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MINT keringésben lévő tokenszáma 106.53M, és a teljes tokenszám 250000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 49.38K.