PUBLC (PUBLX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PUBLC (PUBLX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

PUBLC (PUBLX) tokennel kapcsolatos információk PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem. Hivatalos webhely: https://publc.com Fehér könyv: https://docs.publc.com Vásárolj most PUBLX tokent!

PUBLC (PUBLX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PUBLC (PUBLX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 49.03K Teljes tokenszám: $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 367.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.35M Minden idők csúcspontja: $ 0.01290746 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001335

PUBLC (PUBLX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PUBLC (PUBLX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PUBLX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PUBLX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PUBLX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PUBLX token élő árfolyamát!

PUBLX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PUBLX kapcsán? PUBLX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

