A(z) élő Pubhouse Dominance Index ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) PUB USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PUB ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PUB

PUB árinformációk

Mi a(z) PUB

PUB hivatalos webhely

PUB tokenomikai adatai

PUB árelőrejelzés

Pubhouse Dominance Index Ár (PUB)

1 PUB-USD élő ár:

$0.00049229
$0.00049229
-26.40%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) Élő árdiagram
Pubhouse Dominance Index (PUB) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00208552
$ 0.00208552

$ 0
$ 0

-10.66%

-26.48%

-18.51%

-18.51%

Pubhouse Dominance Index (PUB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)PUB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PUB valaha volt legmagasabb ára $ 0.00208552, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PUB változása a következő volt: -10.66% az elmúlt órában, -26.48% az elmúlt 24 órában, és -18.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Pubhouse Dominance Index (PUB) piaci információk

$ 480.15K
$ 480.15K

--
--

$ 480.15K
$ 480.15K

975.35M
975.35M

975,350,230.661
975,350,230.661

A(z) Pubhouse Dominance Index jelenlegi piaci plafonja $ 480.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PUB keringésben lévő tokenszáma 975.35M, és a teljes tokenszám 975350230.661. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 480.15K.

Pubhouse Dominance Index (PUB) árelőzmények USD

A(z) Pubhouse Dominance IndexUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000177329985599088.
A(z) Pubhouse Dominance Index USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pubhouse Dominance Index USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Pubhouse Dominance Index USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000177329985599088-26.48%
30 nap$ 0+21.69%
60 nap$ 0-4.15%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Pubhouse Dominance Index (PUB) Erőforrás

Hivatalos webhely

Pubhouse Dominance Index árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Pubhouse Dominance Index (PUB) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Pubhouse Dominance Index (PUB) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Pubhouse Dominance Index rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Pubhouse Dominance Index árelőrejelzését most!

PUB helyi valutákra

Pubhouse Dominance Index (PUB) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Pubhouse Dominance Index (PUB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PUB token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Pubhouse Dominance Index (PUB)

Mennyit ér ma a(z) Pubhouse Dominance Index (PUB)?
A(z) élő PUB ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PUB ára a(z) USD esetében?
A(z) PUB jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Pubhouse Dominance Index piaci plafonja?
A(z) PUB piaci plafonja $ 480.15K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PUB keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PUB keringésben lévő tokenszáma 975.35M USD.
Mi volt a(z) PUB mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PUB mindenkori legmagasabb ára 0.00208552 USD.
Mi volt a(z) PUB mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PUB mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) PUB kereskedési volumene?
A(z) PUB élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PUB ára emelkedni fog idén?
A(z) PUB a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PUB árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Pubhouse Dominance Index (PUB) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

