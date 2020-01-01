PSYOP (PSYOP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) PSYOP (PSYOP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

PSYOP (PSYOP) tokennel kapcsolatos információk The PSYOP project features a meme coin integrated with a community-driven NFT collection called the PSYOP Scouts, which has over 800 holders. This collection deepens user involvement by allowing holders to engage in the project's broader narrative, emphasizing hidden symbols, creative storytelling, and collective participation. Through this, PSYOP fosters a unique blend of tokenomics and cultural engagement within the crypto and NFT space. Hivatalos webhely: https://psyopscouts.org/ Vásárolj most PSYOP tokent!

PSYOP (PSYOP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) PSYOP (PSYOP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 110.78K $ 110.78K $ 110.78K Teljes tokenszám: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 110.78K $ 110.78K $ 110.78K Minden idők csúcspontja: $ 0.00183473 $ 0.00183473 $ 0.00183473 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010934 $ 0.00010934 $ 0.00010934 További tudnivalók a(z) PSYOP (PSYOP) áráról

PSYOP (PSYOP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) PSYOP (PSYOP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PSYOP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PSYOP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PSYOP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PSYOP token élő árfolyamát!

PSYOP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PSYOP kapcsán? PSYOP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PSYOP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

