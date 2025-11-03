TőzsdeDEX+
A(z) élő PSX ár ma 0.00036776 USD. Kövesd nyomon a(z) PSX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PSX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

-6.90%1D
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:19:49 (UTC+8)

PSX (PSX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-2.00%

-6.75%

-22.46%

-22.46%

PSX (PSX) valós idejű ár: $0.00036776. Az elmúlt 24 órában, a(z)PSX legalacsonyabb ára $ 0.00036865, legmagasabb ára pedig $ 0.00039768 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PSX valaha volt legmagasabb ára $ 0.0020021, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00032659 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PSX változása a következő volt: -2.00% az elmúlt órában, -6.75% az elmúlt 24 órában, és -22.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PSX (PSX) piaci információk

A(z) PSX jelenlegi piaci plafonja $ 368.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PSX keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 368.74K.

PSX (PSX) árelőzmények USD

A(z) PSXUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) PSX USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002120998.
A(z) PSX USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001838465.
A(z) PSX USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0011135879508551505.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-6.75%
30 nap$ -0.0002120998-57.67%
60 nap$ -0.0001838465-49.99%
90 nap$ -0.0011135879508551505-75.17%

Mi a(z) PSX (PSX)

PLEASE STOP XISTING.

PRECISION. STEALTH. EXECUTION. // Base Network Protocol

PSX ($PSX) is a secret-agent themed crypto project on the Base blockchain, merging spy lore with cutting-edge DeFi and gaming.

With a sleek roadmap from infiltration to global dominance, PSX empowers its community of "agents" through utility, gamified missions, and rewards.

The mission spans five strategic phases, culminating in global scalability, perpetual security, and innovation. Join the PSX Agency and become part of a classified crypto movement.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

PSX árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) PSX (PSX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) PSX (PSX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) PSX rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) PSX árelőrejelzését most!

PSX (PSX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) PSX (PSX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PSX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: PSX (PSX)

Mennyit ér ma a(z) PSX (PSX)?
A(z) élő PSX ár a(z) USD esetében 0.00036776 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PSX ára a(z) USD esetében?
A(z) PSX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00036776. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) PSX piaci plafonja?
A(z) PSX piaci plafonja $ 368.74K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PSX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PSX keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) PSX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PSX mindenkori legmagasabb ára 0.0020021 USD.
Mi volt a(z) PSX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PSX mindenkori legalacsonyabb ára 0.00032659 USD.
Mekkora a(z) PSX kereskedési volumene?
A(z) PSX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PSX ára emelkedni fog idén?
A(z) PSX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PSX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:19:49 (UTC+8)

PSX (PSX) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

