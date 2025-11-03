PSX (PSX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00036865 24h alacsony $ 0.00039768 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0020021 Legalacsonyabb ár $ 0.00032659 Árváltozás (1H) -2.00% Árváltozás (1D) -6.75% Árváltozás (7D) -22.46%

PSX (PSX) valós idejű ár: $0.00036776. Az elmúlt 24 órában, a(z)PSX legalacsonyabb ára $ 0.00036865, legmagasabb ára pedig $ 0.00039768 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PSX valaha volt legmagasabb ára $ 0.0020021, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00032659 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PSX változása a következő volt: -2.00% az elmúlt órában, -6.75% az elmúlt 24 órában, és -22.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

PSX (PSX) piaci információk

Piaci érték $ 368.74K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 368.74K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) PSX jelenlegi piaci plafonja $ 368.74K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PSX keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 368.74K.